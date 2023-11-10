Как прошла ноябрьская премьера Владимирского академического театра драмы Мертвые...

Как прошла ноябрьская премьера Владимирского академического театра драмы "Мертвые души"?Ноябрьская премьера владимирской драмы. Режиссер Владимир Кузнецов поставил "Мертвые души" Гоголя. О спектакле и его идее-Вера Куликова.- Происхождение нашего героя? Родители его были дворяне.Роман-поэма. Именно так великий Гоголь определил жанр "Мёртвых душ". По замыслу Владимира Кузнецова постановка- ревизская сказка. Именно в форме сказания режиссер решил представить историю об одном недобродетельном человеке- Павле Ивановиче Чичикове.Владимир Кузнецов, автор-инсценировки, режиссер-постановщик Владимирского академического областного театра драмы:- Мы хотели показать фигуру Чичикова. Его становление. И поэтому последние 6-7 страниц первого тома нас заинтриговали и мы так подробно с такой вот лупой нашей театральной на это на все попытались взглянуть, поисследовать.Создатели спектакля хотели ответить на вопрос, каково значение "Повести о капитане Копейкине" в "Мертвых душах" и почему Чичикова путают с этим героем.Владимир Кузнецов, автор-инсценировки:- Что это за две ипостаси, что это за две стороны души, даже ни одного человека как персонажа, а может всего русского характера, и вообще всей России-матушки. Где уживается у нас на правом и левом плече ангел и бес.Роль Чичикова досталась Георгию Девятисильному. Актеру даже пришлось поменять имидж. Для Георгия это первая отрицательная роль.Георгий Девятисильный, артист Владимирского академического областного театра драмы:- Весь Николай Васильевич Гоголь. Глыба, в которую мы пытаемся вгрызаться и вот понять почему Николай Васильевич в "Мертвые души" взял героя не добродетельного, потому что Чичиков как не крути не добродетельный герой. Как не пытаться, в нем что-то хорошее. Мы пытались, но вот в нашей трактовке это абсолютно не добродетельный персонаж.Сценография, свет, музыкальное оформление - всё "работает" на идею. Музыку написала московский композитор Полина Шульева. С Владимирским академическим она работает впервые.Полина Шульева, актриса, композитор:- Владимир мне предложил поработать над Гоголем и именно этот факт меня больше всего и вдохновил, потому что подумать музыка для Гоголя мне кажется это очень интересно. Писатель вы говорите сумасшедший. А я в детстве, когда все читали Гарри Поттера, я не понимала как люди читают Гарри Поттера, когда есть Гоголь!?Гоголевская поэма современна и сегодня. И зрителю не нужно пояснений. Времена меняются, нравы остаются.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир"