Какие острые вопросы обсудили на заседании в Общественной палате Владимирской...

Какие острые вопросы обсудили на заседании в Общественной палате Владимирской области?"Десятилетие детства" - проект, который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина. Здравоохранение, школьное питание, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья - все эти вопросы обсудили в Общественной палате региона. Подробнее -Анастасия СахароваПроблема первичного медицинского обслуживания в школах - даже не в его качестве. А в отсутствии. Почти в трети школ региона нет медкабинетов. Не говоря уже о постоянных в них работниках.Инна Гаврилова, заместитель председателя комитета по образованию Законодательного Собрания Владимирской области:- У нас центр медицинской профилактики существует? Да, я знаю, что существует. А знаете, почему я его задала? Я забыла, как он выглядит!- Говорим о питании для особой категории детей. Абсолютно согласна, что это должно быть. Диетолог? Так мы с вами знаем, честно. У нас один на область, да? Вот.Уполномоченный по правам ребенка в регионе Юлия Раснянская рассказывает: жалобы от родителей поступают постоянно.На оказание детям медпомощи, на качество школьного и лечебного питания для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В этом году обострилась ситуация с поставкой специализированных продуктов для школьников с орфанными заболеваниями.Юлия Раснянская, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области:- Депутатом Яровой, депутатом Государственной Думы внесено предложение по поводу утверждения ставки медицинской сестры, которая в обязательном порядке должна быть в образовательном учреждении, и эта ставка должна быть привязана к непосредственному медучреждению.Эти проблемы, в том числе, должен решить и недавно открытый в регионе филиал приволжского исследовательского медицинского университета. Но еще должно пройти время, пока сегодняшние первокурсники станут опытными врачами, говорит председатель ЗС Ольга Хохлова.Ольга Хохлова, преседатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы будем также отстаивать с депутатами, работать с исполнительной властью. Потому что это увы, да?Увы. Это вопреки. Мы отправляя детей в школу, должны быть уверены, что если им будет плохо, рядом будет специалист.По словам спикера Заксобрания, каждый третий бюджетный рубль обещают закладывать на поддержку материнства и детства. Эти вопросы по-прежнему - в приоритете.Анастасия Сахарова "Вести-Владимир".