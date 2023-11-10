Какие задачи ставит перед собой Алиса Бирюкова - новая глава администрации Суздаля?
Алиса Бирюкова...
Какие задачи ставит перед собой Алиса Бирюкова - новая глава администрации Суздаля?
Алиса Бирюкова стала главой администрации Суздаля. Сегодня там прошло заседание городского совета народных депутатов. Десять народных избранников поддержали кандидатуру Бирюковой, один - против, один - воздержался. Занимать пост сити-менеджера древнего города Алиса Бирюкова будет два года.
Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаля:
- Это один из моих самых любимых и родных городов. Я прекрасно понимаю, что сейчас предстоит действительно круглосуточная работа, потому что объем работ очень велик. И времени достаточно мало. Но очень важно на этом этапе всем, адекватно оценивая ситуацию, объединиться одной общей идеей. Подготовкой к тысячелетию. Меня объем работы не пугал никогда.
Алиса Бирюкова несколько лет работала в Центре классической музыки, руководила региональным департаментом культуры, в прошлом году она стала директором музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области.
Напомним, должность главы администрации города-музея освободилась в октябре - пост по собственному желанию покинул Сергей Сахаров. Он отправился работать в подшефный нашему региону Докучаевск в ДНР. Кандидатов на вакантное место оказалось два. Кроме Алисы Бирюковой, заявилась заведующая юридическим отделом суздальской администрации Татьяна Михайлова. Ее во время голосования поддержал один депутат.
Татьяна Михайлова, заведующая юридическим отделом администрации г.Суздаля:
- Я надеюсь, что Суздаль приобрел с приходом Алисы Михайловны новые веяния, новое видение и поэтому мы получим только хорошее.