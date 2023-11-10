Какие задачи ставит перед собой Алиса Бирюкова - новая глава администрации Суздаля? Алиса Бирюкова...

Какие задачи ставит перед собой Алиса Бирюкова - новая глава администрации Суздаля?Алиса Бирюкова стала главой администрации Суздаля. Сегодня там прошло заседание городского совета народных депутатов. Десять народных избранников поддержали кандидатуру Бирюковой, один - против, один - воздержался. Занимать пост сити-менеджера древнего города Алиса Бирюкова будет два года.Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаля:- Это один из моих самых любимых и родных городов. Я прекрасно понимаю, что сейчас предстоит действительно круглосуточная работа, потому что объем работ очень велик. И времени достаточно мало. Но очень важно на этом этапе всем, адекватно оценивая ситуацию, объединиться одной общей идеей. Подготовкой к тысячелетию. Меня объем работы не пугал никогда.Алиса Бирюкова несколько лет работала в Центре классической музыки, руководила региональным департаментом культуры, в прошлом году она стала директором музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области.Напомним, должность главы администрации города-музея освободилась в октябре - пост по собственному желанию покинул Сергей Сахаров. Он отправился работать в подшефный нашему региону Докучаевск в ДНР. Кандидатов на вакантное место оказалось два. Кроме Алисы Бирюковой, заявилась заведующая юридическим отделом суздальской администрации Татьяна Михайлова. Ее во время голосования поддержал один депутат.Татьяна Михайлова, заведующая юридическим отделом администрации г.Суздаля:- Я надеюсь, что Суздаль приобрел с приходом Алисы Михайловны новые веяния, новое видение и поэтому мы получим только хорошее.