К наступлению зимы город готов, заявляют в мэрии. До снегопадов важно успеть убрать улицы от мусора. Рабочие ручной уборки и техника собирают опавшую листву, вывозят растительные отходы на

К наступлению зимы город готов, заявляют в мэрии. До снегопадов важно успеть убрать улицы от мусора. Рабочие ручной уборки и техника собирают опавшую листву, вывозят растительные отходы на полигон. Николай Паршин – тракторист Центра управления городскими дорогами. Он рассказывает, что его техника подходит для уборки в любое время года. Николай Паршин, тракторист муниципального Центра управления