Екатерина Плышевская, депутат Заксобрания области смотрит на проблемы системы образования в регионе изнутри, руководителем школы №29 во Владимире она работает с 2018 года. Поговорили о том,

Екатерина Плышевская, депутат Заксобрания области смотрит на проблемы системы образования в регионе изнутри, руководителем школы №29 во Владимире она работает с 2018 года. Поговорили о том, почему детям не нравится еда в школьных столовых и как в регионе обстоят дела с дефицитом учителей