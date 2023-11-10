Екатерина Плышевская, депутат Заксобрания области смотрит на проблемы системы образования в регионе изнутри, руководителем школы №29 во Владимире она работает с 2018 года. Поговорили о том,
<a href="https://33live.ru/novosti/10-11-2023-pochemu-detyam-ne-nravitsya-shkolnoe-pitanie-o-problemax-sistemy-obrazovaniya-v-oblasti-i-novom-federalnom-zakone.html" target="_blank">Почему детям не нравится школьное питание? О проблемах системы образования в области и новом федеральном законе</a> - Екатерина Плышевская, депутат Заксобрания области смотрит на проблемы системы образования в регионе изнутри, руководителем школы №29 во Владимире она работает с 2018 года. Поговорили о том,
[url=https://33live.ru/novosti/10-11-2023-pochemu-detyam-ne-nravitsya-shkolnoe-pitanie-o-problemax-sistemy-obrazovaniya-v-oblasti-i-novom-federalnom-zakone.html]Почему детям не нравится школьное питание? О проблемах системы образования в области и новом федеральном законе[/url] - Екатерина Плышевская, депутат Заксобрания области смотрит на проблемы системы образования в регионе изнутри, руководителем школы №29 во Владимире она работает с 2018 года. Поговорили о том,