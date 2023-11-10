Подростки-вандалы разрушили один из арт-объектов в муромском парке имени 50-летия Советской...

Подростки-вандалы разрушили один из арт-объектов в муромском парке имени 50-летия Советской властиМуромскому парку имени 50-тилетия Советской власти снова досталось от вандалов. На этот раз они "разнесли" новую лавочку с деревянным навесом в виде соты. Группа подростков - примерно шесть человек, включая девочек.Не нашли развлечения лучше, чем уничтожить один из арт-объектов, появившихся в парке совсем недавно. Установить личности разрушителей оказалось не трудно. Приятели школьников "слили" видео в сеть. Детям - от 11-ти до 14-ти лет.Сообщается, что их родители уже выразили готовность возместить ущерб. Хотя комментаторы предлагают дать подросткам инструмент и заставить их всё починить.