Почему затянулась стройка, а долг перед налоговой погасила сторонняя организация? Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании по громкому долгострою ЖК “Дуброва Парк-1” в

Почему затянулась стройка, а долг перед налоговой погасила сторонняя организация? Эти и другие вопросы рассмотрели на заседании по громкому долгострою ЖК “Дуброва Парк-1” в арбитражном суде. Дольщики, которые пришли на слушание, продолжают поддерживать иск Фонда развития территорий и Минстроя области о банкротстве застройщика. Григорий Коптев, представитель минстроя области Все мыслимые и немыслимые сроки, которые неоднократно