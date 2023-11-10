Через месяц кончается период проведения работ.

Проверкой строительства школ в Вязниках и Коврове занялся заместитель прокурора Владимирской области Евгений Ортиков. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.Так, в Вязниках возводится образовательное учреждение на 500 мест, готовность её не превышает 87%. Подрядчик – ООО «Мегаполис» – должен завершить работу уже 11 декабря этого года, но на месте выявлены нарушения с устройством кровли, лестниц, полов внутри помещения, входных групп, крылец, а вентиляция не сделана вовсе. Сейчас подрядчику внесено представление Вязниковской межрайонной прокуратурой.В Коврове дела обстоят не лучше – там строится школа на 1100 мест в рамках нацпроекта «Образование». Ранее там также выявлялись нарушение, сейчас завершение работ на контроле прокураты области.