Новая группа бойцов, состоящая из более чем 30 добровольцев из разных районов Владимирской области, отбыла для прохождения воинской службы по контракту.

Новая группа бойцов, состоящая из более чем 30 добровольцев из разных районов Владимирской области, отбыла для прохождения воинской службы по контракту. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила администрации региональной столицы.Храбрых солдат провожали родные, близкие и знакомые, представители органов власти, военкомата, общественных организаций. Земляков напутствовали и желали возвратиться домой живыми и невредимыми.Как отметил ветеран Вооруженных Сил РФ, генерал-лейтенант Геннадий Сынков, добровольцы выбрали непростой путь. Он посоветовал военнослужащим слушать своих командиров и чётко следовать приказам.