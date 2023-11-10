Синоптическую ситуацию во Владимирской области сформирует гребень антициклона. Вытягиваясь с юга,...

Синоптическую ситуацию во Владимирской области сформирует гребень антициклона.Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю, предупредили синоптики.Воздух прогреется только до 6 градусов.Ветер слабый, максимум 3,1 метра в секунду.Атмосферное давление стабильное: от 752 до 750 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды- Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны».- Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».