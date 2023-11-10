Синоптическую ситуацию во Владимирской области сформирует гребень антициклона.
Вытягиваясь с юга,...
Синоптическую ситуацию во Владимирской области сформирует гребень антициклона.
Вытягиваясь с юга, он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю, предупредили синоптики.
Воздух прогреется только до 6 градусов.
Ветер слабый, максимум 3,1 метра в секунду.
Атмосферное давление стабильное: от 752 до 750 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
- Охотники верили: «Если волки стаями бродят по полям, то жди больших несчастий: эпидемий, голода или войны».
- Если 11 ноября «небо заплачет, то следом за дождем и зима придет».