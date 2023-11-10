Следственный комитет проверит условия проживания и воспитания семи несовершеннолетних детей в...

Следственный комитет проверит условия проживания и воспитания семи несовершеннолетних детей в Юрьев-Польском районеСледственными органами по Владимирской области организована процессуальная проверка по сообщению в СМИ о плохих условиях проживания и воспитания детей из многодетной семьи в Юрьев-Польском районе.В эфире федерального телеканала сообщается о жительнице Юрьев-Польского района, воспитывающей семерых несовершеннолетних детей. Нормальные условия проживания у детей отсутствуют, мать должный уход за ними не осуществляет. Дети неоднократно помещались в реабилитационный центр, но потом снова возвращались в семью, сообщает Следственный Комитет по Владимирской областиНа данный момент следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех озвученных в сюжете обстоятельств. А также условий проживания и воспитания несовершеннолетних.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: СУ СК России по Владимирской области