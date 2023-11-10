Двое мужчин, живущих в селе с символичным названием Бутылицы, решили собраться в один из январских дней этого года, чтобы вместе выпить. Однако встреча закончилась жестоким убийством. О

Двое мужчин, живущих в селе с символичным названием Бутылицы, решили собраться в один из январских дней этого года, чтобы вместе выпить. Однако встреча закончилась жестоким убийством. О происшествии сообщили в пресс-службе прокуратуры. В ходе пьянки между товарищами возник конфликт. Один из мужчин начал жестоко избивать второго руками, ногами, тупыми твердыми предметами по разным частям тела.