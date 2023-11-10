Смотрите Вести в 21.30: Во Владимире открылась постоянная экспозиция, посвященная Сунгирю. Новая...

Смотрите "Вести" в 21.30: Во Владимире открылась постоянная экспозиция, посвященная Сунгирю.Новая глава.Новая глава для города-музея. Алиса Бирюкова возглавила администрацию Суздаля. Выборный день в горсовете.Поможем Сене!Помочь ребенку с врожденной хрупкостью костей. Хрустальный мальчик Арсений из Собинки нуждается в операции.Загадки Сунгиря.И уникальное событие для музейного мира. Во Владимире открылась постоянная экспозиция, посвященная Сунгирю.