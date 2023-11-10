Столица наращивает темпы переселения в рамках реновации.

Столица наращивает темпы переселения в рамках реновации.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о ходе программы реновации по переселению из ветхого жилья. Градоначальник уточнил, что в 2023 году к переезду приступили жители 248 старых домов в 47 районах – это около 36 тысяч человек."Для участников программы реновации с начала года готово 40 новостроек", – отметил Собянин.С начала года в Москве начали строить 107 домов для переселенцев. Больше всего нового жилья возводят на востоке, северо-востоке и юго-востоке столицы.По словам Собянина, в октябре квартиры в новостройках получили 3,8 тысячи участников программы реновации.В сентябре в Москве 13 домов по программе реновации. Строительство новостроек идет во всех округах Москвы.Реновация в 14 районах. Новоселье справили более 140 тысяч человек.Участники программы получают новые квартиры в пределах своего района. Им передают просторное жилье с полной отделкой класса комфорт.Программа реновации пройдет в три этапа. Первый продлится до 2025 года, второй завершится в конце 2028-го. Третий запланирован на 2029-2032 годы. Обладателями нового жилья станут около миллиона человек.