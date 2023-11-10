Стали известны подробности ДТП на улице Добросельской во Владимире Напомним, что сегодня утром на...

Стали известны подробности ДТП на улице Добросельской во ВладимиреНапомним, что сегодня утром на улице Добросельской во Владимире, рядом с детской больницей сбили человека.Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель на автомобиле "Duster" ехал со стороны Суздальского проспекта в сторону центра города. Пострадавший в это время на запрещающий сигнал светофора переходил дорогу и в определенный момент машина сбила пешехода.Им оказался мужчина, он получил травму голени и был госпитализирован в больницу.Фото: "Подслушано во Владимире"