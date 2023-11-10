Стартовал седьмой сезон проекта “Школа юного законотворца”. Курс включает в себя лекционные и практические занятия. В ходе обучения 55 участников Школы на равных смогут работать над

Стартовал седьмой сезон проекта “Школа юного законотворца”. Курс включает в себя лекционные и практические занятия. В ходе обучения 55 участников Школы на равных смогут работать над законопроектами с депутатами главного законодательного органа Владимирской области. Учение в новом сезоне продлится до декабря. Итоговой работой станет защита собственного законопроекта, которого оценит экспертная комиссия. Юлия Новикова, руководитель областного