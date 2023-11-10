В кинотеатрах Владимирской области продолжается прокат фильма По щучьему велению, снятый при...

В кинотеатрах Владимирской области продолжается прокат фильма "По щучьему велению", снятый при поддержке телеканала "Россия"Иногда пойманная рыба может изменить жизнь полностью. В кинотеатрах продолжается прокат фильма "По щучьему велению", снятый при поддержке телеканала "Россия". Слово- Ангелине Свищ.- По щучьему велению, по моему хотению.Эту фразу мечтает услышать каждый рыбак. Но не всем суждено словить "желанную рыбу". На большом экране- всеми любимая народная сказка на новый лад. Персонажи знакомы с детства. В главной роли- Никита Кологривый. Его герой- Емеля - отважный, забавный, любая трудность ему по плечу. Владимирские мальчишки вдохновляются приключениями и берут пример с главного героя.- Очень прекрасный, про Емелю. В конце была счастливая семья.Режиссер новой картины-Александр Войтинский. Волшебный фильм, снятый при поддержке телеканала "Россия", имеет все шансы стать лидером отечественного проката. "По щучьему веленью"- это круговорот загадок, неожиданные повороты сюжета, которые "держат" интерес зрителя. Все сцены - динамичные и запоминающиеся.- Ну когда он вспомнил про Василису..Как и в любой хорошей сказке, добро побеждает зло. Кинокартина напомнит о том, что мечта, казалось бы, далёкая, порой находится совсем рядом. А еще "По щучьему веленью"- это отличный способ провести выходные в кругу семьи.Ангелина Свищ Андрей Синягин "Вести-Владимир"