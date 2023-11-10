5 ноября в микрорайоне бывшего Шелкового комбината открыли новое общественное пространство.

5 ноября в микрорайоне бывшего Шелкового комбината открыли новое общественное пространство.На месте заброшенного сквера теперь современная досуговая зона, в центре которой - памятник купцам Соловьевым, основавшим здесь текстильные производства и внесшим огромный вклад в развитие города два века назад.Люди эпохиНовое общественное пространство, судя по количеству жителей, посетивших праздник, пришлось им по душе. Каждого встречали здесь как самого дорогого гостя – поили ароматным чаем из большого пузатого самовара, угощали румяными баранками и приглашали к играм и развлечениям. Для детей организаторы предусмотрели интересную программу со сказочными героями. Любой желающих мог поиграть в лапту или научиться ловить кольца. В этот день на площади в роли ведущих и аниматоров выступили молодые люди, одетые по моде позапрошлого века. Выглядело это очень атмосферно.Сам бывший сквер старожилы не узнавали. Все, с кем мы разговаривали, благодарили авторов и строителей, которые, трудясь буквально день и ночь, успели-таки навести чистоту и красоту к моменту открытия памятника. Территорию бывшего типового рабочего квартала расчистили от поваленных деревьев, разбили мощеные дорожки, посадили крупномеры, туи, декоративные кустарники. Сделали это в том числе за счёт участия муниципалитета в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Кроме того, средства на приведение территории в порядок выделил меценат - депутат Законодательного собрания Владимирской области, почётный гражданин города и Киржачского района, генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Фёдоров. Благодаря его участию теперь в центре сквера есть площадь, на которой установили памятник купцам Соловьевым – главе семейства Александру Петровичу и его сыновьям – Александру и Петру.Скульптурная группа гармонично и очень символично вписалась в пространство. Ведь именно с фабрики в этом районе на киржачской земле началось активное развитие текстильного производства. Корпуса старой фабрики примыкают к обновленной территории, и в ближайшее время они сильно преобразятся. Проектные решения уже подготовили.Авторы памятника - скульпторы Станислав и Вадим Кирилловы - нашли, вероятно, одно из самых удачных проектов воплощения этого художественного замысла. Они передали и портретное сходство купцов Соловьев, и атмосферу ушедшей эпохи, и значимость этих личностей в истории города.- При создании памятника руководствовались историческим материалом: работали над образом, композицией, портретным сходством купцов. На мой взгляд, вышла сильная, знаковая, красивая композиция, - пояснил Станислав Кириллов. – Рад, что задуманное получилось, тем более что объект непростой. Для нас было очевидно, что именно эти люди на многие десятилетия определили развитие Киржача. В том числе благодаря их стараниям город стал благоустроенным и комфортным для жителей. Соловьевы хотя и были крепкими промышленниками, но занимались и социальными объектами. Глава семейства - личность эпохальная для города, да и страны в целом.Скульптор уверен: композиция получилась символичной, ведь вслед за Соловьевыми пришли меценаты, которые продолжали и продолжают развивать родной Киржач.На векаЗа 50 лет именитые купцы построили Александровское женское училище, Киржачскую учительскую семинарию, первую земскую больницу, больницы при фабриках Соловьёвых с родильным покоем, городскую пожарную часть, возвели монументальный храм Всех Святых с высокой колокольней на территории современного Свято-Благовещенского женского монастыря и многие другие. Наконец, первая железная дорога «Карабаново-Киржач» - ещё один их успешный проект. Важно отметить, насколько на совесть работали каменщики и строители 19 века: по сей день горожане используют дома и здания, которые выстроили на средства Соловьёвых.На открытие монумента приехали многочисленные почётные гости.Министр культуры Ольга Демина, выражая признательность организаторам, отметила, что Киржач становится всё более комфортным для жителей.- Новые благоустроенные места – не просто унифицированные площадки, это те места, которые бережливо напоминают нам о нашей истории, – сказала она.Глава администрации города Киржача Надежда Скороспелова подчеркнула, что это уже третье новое пространство, появившееся в 2023 году. Она также отметила роль меценатов Соловьевых не только как сильных и успешных производственников, но и подчеркнула их огромный вклад в строительство благотворительных зданий и помещений.В качестве почётного гостя на торжественной церемонии присутствовала Наталья Владимировна Кудрявая-Соловьева – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова. Она - внучка купцов Соловьевых. Её выступление встретили аплодисментами, потому как говорила она от чистого сердца:- Я приехала поклониться киржачской земле, - сказала Наталья Владимировна. - Земле, по которой ходили мои великие предки, – основатели лёгкой промышленности, строители железных дорог, и вам, жители Киржача, которые сохраняют прекрасные традиции.Епископ русской православной церкви Инокентий освятил памятник. Высший священнослужитель обратил внимание на то, что накануне стало известно об обретении иконы, перед которой молился князь Пожарский.- Это удивительное событие чудесным образом совпадает с нашим праздником, - подчеркнул он. – Всё хорошее, всё правильное, всё то, что определяет наши нравственные устои, началось гораздо раньше. Открывая этот монумент, мы возвращаемся к истокам, сохраняем память о таких настоящих христианах, какими были купцы Соловьевы. Это были люди, думающие о своем народе и своей родине. Хорошо, что сегодня есть такие последователи. Например, Евгений Сергеевич Фёдоров, с которым я давно знаком. Уникальный человек, подвижник, который любит свой город и живёт тем, чтобы нам было лучше и интереснее.Алексей Гаврилов, представитель подрядчика, попросил жителей и гостей относиться к новому общественному пространству бережно, чтобы сохранить и эту площадь, и зоны отдыха для многих поколений Киржача.Андрей Филинов, член Общественной Палаты Владимирской области обратил внимание на символичность момента.- 4 ноября в России отмечается День народного единения. Мы здесь наблюдаем один из его примеров. Когда-то известные меценаты заложили благосостояние города. Их эстафету подхватил мой большой друг, глубокоуважаемый Евгений Федоров. Продолжение традиций говорит о нашем единстве – политическом, национальном, культурном. Давайте будем это единство хранить и крепить, - призвал Андрей Николаевич.Новая история КиржачаИнициатор установки памятника Евгений Федоров рассказал журналисту «АиФ», как возник его замысел.- Взрослое население Киржача немало знает про купцов Соловьевых, как о тех замечательных личностях, которые в середине XIX века определили исторический облик города, создали его. Конечно, в прошлом веке часть зданий, построенных ими, взорвали, некоторые разрушались из-за бесхозности. Но, к примеру, первая пожарная часть осталась, первая школа, которую и сейчас считаются лучшей, также работает. Больше 10 объектов, которое как сказали бы сегодня социальной инфраструктуры, построили именно они.Идея памятника была не нова, но долгое время шли споры о её приземлении. Выбрали это место неслучайно. Глава купеческого семейства Александр Соловьев устремляет взор прямо на созданную им промышленную зону будущего Шелкового комбината, свою контору. Его сын Александр смотрит на первые фабричные здания отца, а второй сын Петр – на фабричный посёлок, на жилой комплекс. Каждый занимается своим направлением, что, с точки зрения ведения бизнеса грамотно, - уверен он.Евгений Сергеевич подчеркнул, что вместе с командой многие годы собирает материал о купцах-основателях. Он поблагодарил за участие в этом деле Татьяну Ивановну Самойлову, председателя Киржачского историко-краеведческого общества - за её вдумчивость и кропотливость при восстановлении исторического прошлого, нематериального наследия родного края. Также команда Фёдорова не теряет связь с потомками купцов, которые не забывают родину своих прославленных родственников.- Мы много общаемся с потомками Соловьевых, с людьми, которые любят наш город. Благодаря совместным усилиями восстанавливаем историю, память об отцах-основателях. Это долгий и непростой процесс, но мы будем его продолжать, - сказал Евгений Сергеевич.В планах Фёдорова - реконструировать промышленные здания первой фабрики Соловьевых, сохранив при этом их аутентичности. Здесь панируют разместить гостиничный комплекс, ресторан. Также меценат договаривается об открытии в городе филиала одного из известных московских университетов. Планы масштабные, как и все проекты, которые уже реализовала команда благотворителя.История возрождения Киржача продолжается.