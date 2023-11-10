В преддверии Дня рождения Сбербанк провёл традиционную акцию для клиентов и партнеров Зеленый...

В преддверии Дня рождения Сбербанк провёл традиционную акцию для клиентов и партнеров "Зеленый день".- При покупке по кредитной карте на 2 тысячи рублей вам возвращаются 2 тысячи бонусов "Спасибо"Повышенные бонусы - лишь малая часть уникальных предложений и услуг по банковским продуктам. "Зеленый" - самый выгодный день в году для клиентов Сбербанка. Речь - об особых условиях не только от самого банка, но и от партнеров. Татьяна впервые принимает участие в акции, её семья - активные пользователи продуктов Сбера и его партнёров .Татьяна Баранова, клиентка ПАО "Сбербанк":- Продуктами Сбербанка конечно пользуемся и очень была удивлена что, оказывается есть такой период, когда можно сделать еще выгодней."Зелёный день" Сбербанк проводит уже 6 год. За это время особую популярность среди клиентов и партнёров приобрели программы лояльности, говорит управляющий Владимирским отделением Виталий Дорошенко.Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением Сбербанка:- Из года в год мы помогаем людям решать повседневные задачи: заказывать лекарства из аптеки, продукты, бытовую технику. Например, МегаМаркет, СберМаркет и Самокат начисляют в эти дни повышенные бонусы "СберСпасибо".Кроме того, специальные условия для покупки квартиры предоставляют и региональные застройщики. В этом году "зеленый день" уникален и по срокам. Он продлен с 9 по 12 ноября. Для подписчиков СберПрайма акция начала действовать на три дня раньше.Ангелина Свищ, Андрей Синягин "Вести-Владимир"