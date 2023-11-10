В РФ стали дешевле ввозимые по параллельному импорту китайские авто Jetta VS7 и Tiguan L.

Так, Jetta VS7 упал в цене в крупной российской дилерской сети: аналог Skoda Karoq в октябре предлагался за 3 млн рублей, а сейчас его можно приобрести за 2,84 млн рублей. Также автодилеры обещают скоро привезти партию Jetta VS7 в новой версии Enjoyment, ценник такой машины — 2,9 млн рублей.Volkswagen Tiguan L в октябре продавался за 5,8 млн рублей, сейчас стоимость машины снизилась до 5,6 млн рублей. Причём предлагается все та же комплектация с 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 220 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом.Также дешевле стал Mazda CX-4: за месяц стоимость кроссовера упала на 200 тыс. рублей — до 3,1 млн рублей.