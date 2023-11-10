Частный жилой дом загорелся вечером 9 ноября. Вызов в пожарную охрану поступил несвоевременно, из-за этого к моменту прибытия спасателей здание уже полыхало вовсю. Внутри дома нашли тела

Частный жилой дом загорелся вечером 9 ноября. Вызов в пожарную охрану поступил несвоевременно, из-за этого к моменту прибытия спасателей здание уже полыхало вовсю. Внутри дома нашли тела двух погибших. Пожар случился в поселке Новый Быт около половины одиннадцатого вечера. Загорелся дом №5 на улице Шоссейной. На место прибыли 8 спасателей и 3 единицы техники, они