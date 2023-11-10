В Суздале - на пороге его официального тысячелетия - у руля встанет Алиса Бирюкова. Что в планах...

В Суздале - на пороге его официального тысячелетия - у руля встанет Алиса Бирюкова.Что в планах нового сити-менеджера? Расскажет Кристина Иванова.- Я совершенно ясно отдаю себе отчет, что тот пласт работы, которая сегодня предстоит в Суздале. Серьезная четкая хозяйственная работа.В своем предвыборном выступлении Алиса Бирюкова сразу обозначила: работа в культуре- это не только фестивали и концерты. "За сценой" все довольно "прозаично": ремонты, строительство, поиск инвесторов. Слова прозвучали как ответ всем тем, кто видел на этом месте, цитата, "хозяйственника". На заседании горсовета депутаты вспомнили и слова губернатора Александра Авдеева, который заявил, что претендовать на место главы администрации будет "известный местный человек", что станет для всех "приятным сюрпризом".- Посмотришь на одного кандидата: неожиданность и местная. На другого: приятная неожиданность, но не местная. Или наоборот. В общем, все запутано.- Кто за? Против? Воздержался?Десять народных избранников поддержали кандидатуру Бирюковой, один - против, один - воздержался. Один голосовать отказался. Теперь в течение двух лет занимать пост сити-менеджера древнего города будет Алиса Бирюкова.Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаля:- Обещаю вам, что в круглосуточном режиме работы вы будете меня видеть на территории города Суздаля постоянно. И я очень надеюсь на вашу поддержку. И помощь, потому что для меня это было бы важно.Должность главы администрации Суздаля освободилась в октябре - пост по собственному желанию покинул Сергей Сахаров. Отправился работать в подшефный Докучаевск в ДНР.Кандидатов на вакантное место оказалось два. Кроме Алисы Бирюковой, заявилась заведующая юридическим отделом суздальской администрации Татьяна Михайлова. За нее проголосовал один депутат.Татьяна Михайлова, заведующая юридическим отделом администрации г.Суздаля:- Я надеюсь, что Суздаль приобрел с приходом Алисы Михайловны новые веяния, новое видение и поэтому мы получим только хорошее. Надеюсь, я буду полезна для нового руководителя.Алиса Бирюкова несколько лет работала в Центре классической музыки, руководила региональным департаментом культуры, в прошлом году стала директором музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области. Теперь- новая глава. Грядет тысячелетие Суздаля - времени критично мало. Коллеги Алисы Бирюковой по административному цеху уверены - справится.Алексей Конышев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Я был приятно удивлен такой информацией, что Алиса Михайловна решилась на такую работу. Город Суздаль ассоциируется не только с хозяйством, но и с культурой, которая важна. Те качества, которые требуются в данном случае от главы администрации г.Суздаля, у Алисы Михайловны, на мой взгляд, присутствуют.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Очень хорошо мы вместе поработали в Собинском районе, отремонтировали несколько домов культуры, построили новый дом культуры. Поэтому я желаю ей хорошей творческой работы. И думаю, что Суздаль от этого назначения только выиграет.Алиса Бирюкова наметила план работ - не тысячелетием единым. Особое внимание обещает уделить сфере ЖКХ и дорогам. Цель - сделать Суздаль комфортным, прежде всего, для жителей. Не растеряв при этом особого очарования города. Решение попробовать себя в градоначальстве здесь, по её словам, "личная история".Алиса Бирюкова, глава администрации г.Суздаля:- Это один из моих самых любимых и родных городов. Меня объем работы не пугал никогда.Ее избрание, говорят депутаты- своего рода аванс. К новым обязанностям Алиса Бирюкова приступит 20 ноября.Кристина Иванова, Алексей Ковалев, Вести "Владимир".