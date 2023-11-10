Крайний срок заключения договора – 1 января 2024 года.

Ввиду того, что жители Владимира активно хотят заключить новый договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования, в офисах газовых компаний не протолкнутся. Такой ажиотаж связан с новым федеральным законом о газоснабжении – раньше техобслуживанием оборудования занимались частники, сейчас же этим займутся только газораспределительные организации.Как пояснил гендиректор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев, изменения в существующий закон были внесены потому, что «техобслуживанием газового оборудования занимались компании, которые не всегда качественно могли выполнять работу».Чтобы перезаключить договор, нужно присоединиться к публичной оферте через личный кабинет или через телеграм-бота GGV33Bot. Там уже сформирована квитанция авансового платежа за техобслуживание. Один рубль – и договор заключается автоматически.На данный момент в регионе работают пять газораспределительных компаний: «Газпром газораспределение Владимир», «Радугаэнерго», «Газ-Гарант», «Региональные газовые системы» и «Газспецстрой». Заключать договор необходимо именно с той организацией, к сетям которой подключён ваш дом. Сделать это необходимо до 1 января 2024 года.