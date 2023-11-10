Владимирцев приглашают на культурные и спортивные мероприятия в выходные дни И еще о культурных и...

Владимирцев приглашают на культурные и спортивные мероприятия в выходные дниИ еще о культурных и спортивных событиях, которые ждут владимирцев уже сегодня и в выходные.Владимирский драмтеатр сегодня вечером представит вторую новинку сезона - спектакль "Души мёртвыя" по мотивам поэмы Николая Гоголя. Ревизские сказки или история об одном недобросовестном человеке - так обозначил жанр постановки режиссер Владимир Кузнецов. Зрителям предстоит подумать, кто же такой - Павел Чичиков и в чем причина его хронической тяги к мошенничеству.Владимирский губернаторский симфонический оркестр сегодня исполнит произведения "Золотого века русской классики". Со сцены прозвучат композиции Глазунова, Глинки, Римского-Корсакова, Прокофьева и Чайковского. Солистка - Аксинья Потёмкина (фортепиано). Музыкальный вечер начнётся в 18:30 в Центре классической музыки.Сегодня - в Суздале пройдут финальные бои Чемпионата России по рукопашному бою среди мужчин и женщин. Начало схваток в 3 часа в спорткомплексе "Суздаль-Арена". Лучших спортсменов объявят вечером - торжественное закрытие в 19 часов.А уже завтра, в субботу, в Гусь-Хрустальном стартует третий фестиваль по спортивному ориентированию - "Хрустальная осень Мещёры". Стартовые пакеты спортсменам начнут выдавать в 9 утра в спорткомплексе "Атлант". Дистанции будут для детей от 10 лет, для взрослых ограничений по возрасту нет. Победителей объявят в воскресенье.И один из самых изящных и красивых видов спорта - в ледовом комплексе "Владимир" в воскресенье в 11 часов начнутся Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках - "Владимир - летопись России".