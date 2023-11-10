Всего он задолжен 800 тысяч рублей, которые ему пришлось выплатить, чтобы продать арестованную квартиру.

Мужчина не выплачивал алименты на своих троих детей, а также не платил коммунальным и кредитные платежи, из-за чего накопилась задолженность размером 800 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Владимирской области.Судебные приставы выяснили о наличии у него квартиры и наложили на неё арест. Должник не смог продать арестованную собственность, и это заставило его выплатить все задолженности.