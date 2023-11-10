Владимирская область продолжает участвовать в проекте по повышению производительности труда...

Владимирская область продолжает участвовать в проекте по повышению производительности трудаВладимирская область продолжает участвовать в проекте по повышению производительности труда при поддержке губернатора Александра Авдеева, правительства и регионального центра компетенций. Об успехах на предприятии "ЛОФТМЕБЕЛЬ" расскажем в нашем репортаже.Этот лазерный станок может за сутки раскроить до ста будущих кресел и диванов. Выполняет программу, заданную специалистами швейного цеха предприятия "ЛОФТМЕБЕЛЬ".Арина Пышкина, оператор лазерного станка ЧПУ:- Почему используется лазер, а не обычный раскрой. Потому что он берет и качеством кроя, никогда ты его вручную вырезаешь.Но все остальные операции выполняются вручную. Поэтому главная ценность - люди. Здесь производят мягкую мебель с 2009 года. И сейчас на предприятии новый этап. Программа проекта регионального центра компетенций "Производительность труда" завершена.Фёдор Жаров, директор АНО "РЦК Владимирской области":- Была совершена перепланировка цеха, мы поработали с запасами, с их объемами, местами хранения, способами и периодичностью доставки, что позволило сократить и объемы запасов и время работы с ними.Благодаря вступлению в проект предприятию удалось снизить избыточные запасы в три раза, повысить производительность труда на четверть. И, конечно, увеличить выручку.Мажит Айткалиев, директор производства мягкой мебели "Woodcraft":- Прибыль мы увеличили за счет того, что мы уже не используем аутсорс. А все выполняем своими силами. Соответственно, на рынке труда швея - это сложная профессия и редкая. Поэтому нам необходимо увеличить производительность. Иначе нам бы пришлось искать другие предприятия.Эксперты регионального центра компетенций курировали предприятие "ЛОФТМЕБЕЛЬ" несколько месяцев. Поддержали проект и в правительстве Владимирской области.Сергей Сидорин, министр экономического развития Владимирской области:- В 2023 году по предложению экономического блока Александр Александрович Авдеев продолжил этот национальный проект "Производительность труда" только в рамках уже нашего регионального проекта. И, надо сказать, что компании "Лофт-мебедь удалось сократить и время производства на 94 процента. И выработку на одного сотрудника.С начала года уже 14 предприятий региона вступили в региональный проект повышения производительности труда. И выйти на новый уровень может каждое производство. Для начала - просто подав заявку.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"Сайт: рцк33.рфТелефоны: +7 (4922) 44-77-85, +7 (919) 020-13-62