Владимирская область продолжает участвовать в проекте по повышению производительности труда...
Владимирская область продолжает участвовать в проекте по повышению производительности труда
Владимирская область продолжает участвовать в проекте по повышению производительности труда при поддержке губернатора Александра Авдеева, правительства и регионального центра компетенций. Об успехах на предприятии "ЛОФТМЕБЕЛЬ" расскажем в нашем репортаже.
Этот лазерный станок может за сутки раскроить до ста будущих кресел и диванов. Выполняет программу, заданную специалистами швейного цеха предприятия "ЛОФТМЕБЕЛЬ".
Арина Пышкина, оператор лазерного станка ЧПУ:
- Почему используется лазер, а не обычный раскрой. Потому что он берет и качеством кроя, никогда ты его вручную вырезаешь.
Но все остальные операции выполняются вручную. Поэтому главная ценность - люди. Здесь производят мягкую мебель с 2009 года. И сейчас на предприятии новый этап. Программа проекта регионального центра компетенций "Производительность труда" завершена.
Фёдор Жаров, директор АНО "РЦК Владимирской области":
- Была совершена перепланировка цеха, мы поработали с запасами, с их объемами, местами хранения, способами и периодичностью доставки, что позволило сократить и объемы запасов и время работы с ними.
Благодаря вступлению в проект предприятию удалось снизить избыточные запасы в три раза, повысить производительность труда на четверть. И, конечно, увеличить выручку.
Мажит Айткалиев, директор производства мягкой мебели "Woodcraft":
- Прибыль мы увеличили за счет того, что мы уже не используем аутсорс. А все выполняем своими силами. Соответственно, на рынке труда швея - это сложная профессия и редкая. Поэтому нам необходимо увеличить производительность. Иначе нам бы пришлось искать другие предприятия.
Эксперты регионального центра компетенций курировали предприятие "ЛОФТМЕБЕЛЬ" несколько месяцев. Поддержали проект и в правительстве Владимирской области.
Сергей Сидорин, министр экономического развития Владимирской области:
- В 2023 году по предложению экономического блока Александр Александрович Авдеев продолжил этот национальный проект "Производительность труда" только в рамках уже нашего регионального проекта. И, надо сказать, что компании "Лофт-мебедь удалось сократить и время производства на 94 процента. И выработку на одного сотрудника.
С начала года уже 14 предприятий региона вступили в региональный проект повышения производительности труда. И выйти на новый уровень может каждое производство. Для начала - просто подав заявку.
Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. "Вести-Владимир"
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