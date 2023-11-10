Владимирская область подготовила к отправке очередную партию помощи для участников спецоперации.

Владимирская область подготовила к отправке очередную партию помощи для участников спецоперации. Воинские части, в составе которых находятся наши земляки, получат 7 тонн необходимых на передовой вещей. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила регионального правительства.В сборе помощи активнейшее участие приняли местные предприниматели и неравнодушные граждане. Совсем скоро нашим бойцам должны передать новые беспилотники и антидроновые ружья, строительные материалы, предметы личной гигиены и зимние вещи. Также в зону СВО доставят маскировочные сети, изготовленные руками владимирских волонтёров. Кроме того, солдаты получат письма от родных и близких.В сообщении пресс-службы подчёркивается, что груз для военнослужащих формировали по поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Во главе конвоя поедет начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов.