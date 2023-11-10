Впереди выходные, а это значит, что пора вместе с семьей и друзьями выбраться на свежий воздух. И ехать далеко не надо – владимирские парки в разных районах города подготовили

Впереди выходные, а это значит, что пора вместе с семьей и друзьями выбраться на свежий воздух. И ехать далеко не надо – владимирские парки в разных районах города подготовили развлекательные программы. Парк «Загородный» приглашает владимирцев принять участие в творческом конкурсе на тему «Береги энергию и природные ресурсы!», который пройдет в 12:00 в «Загородной мастерской» (здание