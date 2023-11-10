До февраля 2025-го года планируется заменить 584 лифта с истекшим сроком эксплуатации.

Во Владимирской области власти капитально отремонтируют лифты в многоквартирных домах. До февраля 2025-го года планируется заменить 584 лифта с истекшим сроком эксплуатации. Об этом сообщил директор регионального фонда капремонта Сергей Маевский.Проект программа профинансирует областной бюджет. На данный момент в фонде капремонта - 241 лифт, на спецсчетах – 343. Сергей Маевский рассказал, что потребуются большие деньги. Как минимум, замена одного лифта – это 3-4 миллиона рублей.