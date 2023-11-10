Владимирский самбист Антон Коновалов сейчас готовится к соревнованиям в столице Армении Ереване. Там проходит чемпионат мира по самбо, в котором участвуют более 70-ти стран. Антон Коновалов

Владимирский самбист Антон Коновалов сейчас готовится к соревнованиям в столице Армении Ереване. Там проходит чемпионат мира по самбо, в котором участвуют более 70-ти стран. Антон Коновалов – уже действующий чемпион мира. 12 ноября он сможет еще раз подтвердить этот статус в схватке. К слову, в этом году “самбо” исполняется 85 лет. В честь этого организаторы