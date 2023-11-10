Новый срок строительства – 2027 год.

Власти отложили строительство мегаполигона «Хартии» в Петушинском районе. Кроме того, закрытие трёх свалок под Киржачём, Юрьев-Польском и Кольгугино также отсрочено. Каждому полигону дали ещё по дополнительному году жизни. Об этом свидетельствует проект поправок в территориальную схему обращения с отходами, которую опубликовал Белый дом.До этого на свалку в деревне Храпки Киржачского района сгрузили 316 тысяч тонн мусора вместо положенных 280 тысяч тонн. Росприроднадзор пресёк это и через суд полигон закрылся.Строительство мегаполигона между деревнями Бабанино и Болдино планируется восстановить в 2027-2028-м году. На этот КПО «Петушки», который расположится на 85 га леса, будет сгружаться по 350 тысяч тонн отходов в год.Напомним, в 2030-му перерабатывать 100% мусора Владимирской области.