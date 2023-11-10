Иномарка, припаркованная у БЦ «Сити» на улице Мира, стала жертвой упавшего дерева. Оно повредило крышу автомобиля, особенно над передними сиденьями. Спасатели поисково-спасательного отряда

Иномарка, припаркованная у БЦ «Сити» на улице Мира, стала жертвой упавшего дерева. Оно повредило крышу автомобиля, особенно над передними сиденьями. Спасатели поисково-спасательного отряда Владимира сообщили, что будь там пассажир, была бы трагедия. Ствол дерева приподняли с помощью гидравлического инструмента, который не раз помогал отряду на ДТП. Потом опилили ветки и высвободили машину. Спасатели считают, что