Во Владимире открылась постоянная выставка находок со стоянки древнего человека...

Во Владимире открылась постоянная выставка находок со стоянки древнего человека "Сунгирь".Современные музейные технологии и строгий академический смысл. Во владимирских "Платах" открылась постоянная выставка, посвященная раскопкам на стоянке "Сунгирь". Подробнее - Анастасия Сахарова.Гостей встречает современная инсталляция, посвященная раскопкам середины 20 века. А уже в зале представлены сами предметы, найденные учеными. Можно сказать, что это выставка, посвященная предметам верхнего палеолита, одна из самых масштабных не только во Владимирской области, в России. Что уж там, в мире!Именно Сунгирь вводит Владимирскую область в историю мировую. Это начало глобального расселения человека и освоения Евразии.Игорь Щёголев,полномочный представитель Президента России в ЦФО:- Эта выставка станет магнитом, в том числе и для археологов на только нашей страны, но и всего мира. Поскольку Сунгирь - один из самых известных мировых памятников.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Взрослые, действительно, переоценят имеющиеся в голове знания, чтобы больше проникнуться любовью к нашей Владимиро-Суздальской земле.С момента завершения раскопок прошло больше полувека. И сейчас исследования продолжаются. К примеру, раньше считалось, что найденные в 69-ом останки подростков - мальчик и девочка. И лишь в 2017 году ученые пришли к выводу, что в погребении - два мальчика. Загадкой остается и причина их смерти и такое количество предметов в захоронении.Людмила Базилевич хранитель археологической коллекции "Сунгирь":- По расположению инвентаря можно сказать, что их захоронили одновременно. И по очень интересному ритуалу с богатым набором погребального инвентаря. Это и предметы вооружения, и огромное количество бусин - более десяти тысяч.Бусам в экспозиции выделено особое место. По словам доцента кафедры археологии исторического факультета МГУ Владислава Житнёва, наши предки создавали их не украшения ради. Чтобы показать свой статус. Работа была кропотливая, практически ювелирная.Владислав Житнёв, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ:- Разделить на отдельные бусины нарезочками, но не отламывать. В каждой из них провернуть дырочку, и только после этого их разломить. И начать шлифовать.Увы, но на месте самой древней стоянки нет ничего похожего на музейный комплекс. Хотя для историков и исследователей важно сохранить сунгирский ландшафт.Николай Макаров, директор института археологии РАН:- Это место, наполненное археологическим смыслом. Там можно сделать археологический парк. Насколько я знаю, эта работа начата и эти планы есть у музея, и если они будут реализованы, этот будет важный шаг.Но и эта постоянная выставка - уже огромный шаг. К новым знаниям, к новым гостям города. И даже к самому себе. Чем больше известно о прошлом Сунгиря, тем больше - о себе настоящем.Анастасия Сахарова. Андрей Беляков. Вести-Владимир.