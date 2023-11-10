Во Владимире подростки-экстремалы совершают рискованные и опасные поездки Во Владимире замечены...

Во Владимире подростки-экстремалы совершают рискованные и опасные поездкиВо Владимире замечены "зацеперы". Рискованные поездки снаружи движущегося транспортного средства, кажется, снова популярны у подростков.Двое таких "экстремалов", повисших на лестнице троллейбуса, попали в объектив автомобильного регистратора на улице Добросельской. "Когда проезд подорожал", шутят в комментариях. Хотя смешного тут, конечно, мало. Такой способ передвижения крайне опасен.Нарушители могут сорваться и попасть под колеса машин, едущих следом.