Инцидент случился сегодня, 10 ноября, около половины восьмого утра. Мужчина переходил дорогу на красный свет и угодил под колеса машины. Как сообщили в ГИБДД, в то время, когда нарушитель

Инцидент случился сегодня, 10 ноября, около половины восьмого утра. Мужчина переходил дорогу на красный свет и угодил под колеса машины. Как сообщили в ГИБДД, в то время, когда нарушитель переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, со стороны Суздальского проспекта в центр города двигался автомобиль “Рено Дастер”. Видимо, водитель не ожидал встретить на “зебре” препятствие, произошло