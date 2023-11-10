В четверг, 9 ноября, в региональной столице прошло торжественное открытие нового цеха научно-производственной фирмы «Адгезив», в котором будут изготавливать герметики.

В четверг, 9 ноября, в региональной столице прошло торжественное открытие нового цеха научно-производственной фирмы «Адгезив», в котором будут изготавливать герметики. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Запуск современного производства – важный этап в деле импортозамещения. Сегодня компания разрабатывает собственные уникальные рецептуры и применяет инновационные технологии, выпуская материалы, необходимые для многих промышленных отраслей и даже космической сферы.В новом цехе будет работать 61 сотрудник. Как отметил принимавший участие в открытии производства первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, теперь мощности предприятия позволят втрое нарастить выпуск герметиков.