Во Владимирской области договоры на техобслуживание газового оборудования можно только с...

Во Владимирской области договоры на техобслуживание газового оборудования можно только с газораспределительными организациямиТеперь заключать договоры на техобслуживание газового оборудования можно только с газораспределительными организациями. Изменения, внесенные в закон, вступили в силу в сентябре. Подробнее о них рассказал гендиректор АО "Газпром газораспределение Владимир" Алексей Конышев.Сейчас такие договоры нередко заключены с компаниями, которые проводят техобслуживание газового оборудования некачественно. Теперь же эту работу будут вести профильные организации. Их у нас в регионе пять. Заключить договоры с ними нужно до 31 декабря. Это для многоквартирных домов. У частников соглашения будут действительны до конца срока.Способов "уйти под крыло" газораспределительных компаний несколько. Например, через управляющие компании. Они подпишут соглашение от имени жителей. Еще один вариант - договор оферты. Граждане могут оплатить авансовый платеж в один рубль - он указан в квитанции в графе "прочие услуги".Алексей Конышев, гендиректор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Те граждане, которые оплачивают этот рубль, они тем самым подтверждают свою готовность подключиться к публичной оферте. Тем самым, на данном этапе им не нужно никуда ходить, заключать договоры, стоять в очереди и тратить свое драгоценное время. Но при этом при проведении очередного технического обслуживания мы предложим жителям заключить договор в письменном форме, чтобы спокойно, у них в квартире оформить данный договор.