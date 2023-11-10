Планируется очистка рек, протекающих в населенных пунктах. Как сообщает Госохотинспекция области, специалисты уже обследовали участки рек и собрали сведения об обитающих на данных

Планируется очистка рек, протекающих в населенных пунктах. Как сообщает Госохотинспекция области, специалисты уже обследовали участки рек и собрали сведения об обитающих на данных территориях животных. В список попали следующие реки: – Колокша в границах поселка Ставрово Собинского района; – Ундолка в границах города Лакинска и до устья реки в Собинском районе; – Содышка от села