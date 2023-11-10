Во Владимирской области пресечена противоправная деятельность сторонника украинских...

Во Владимирской области пресечена противоправная деятельность сторонника украинских националистовОб этом информирует пресс-служба УФСБ России по Владимирской области:“… Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, уроженца Украины, гражданина РФ, сторонника «Организации украинских националистов» («ОУН», деятельность на территории РФ запрещена), связанная с реабилитацией нацизма, а также публичной пропагандой террористической деятельности в отношении жителей Крыма и Республик Донбасса”.Выяснилось, что в феврале 2022 года фигурант, ранее осужденный по нескольким статьям и отбывающий наказание (5 лет лишения свободы) в одном из пенитенциарных учреждений Владимирской области, придерживался идеологии германского нацизма.В присутствии других заключенных, мужчина высказывался за одобрение действий Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны.“... 1 октября 1946 года приговором Международного военного трибунала преступления, совершенные фашистским режимом, объявлены преступлениями против мира и человечества…” - напоминают в пресс-службе УФСБ России по Владимирской области.Кроме того, на фоне личной политической и идеологической неприязни к жителям указанных регионов, поддерживающих государственную политику РФ, обвиняемый публично допускал высказывания, направленные на формирование мнения о необходимости массового “физического уничтожения” несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса.Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении данного гражданина были возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.2 и ч.1 ст.354.1 УК РФ.В ноябре 2023 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанных преступлений и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. А также ему придётся заплатить штраф - 110 000 рублей.Важно: осужденного лишили права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет, на 2 года.Фото: pxfuel.com