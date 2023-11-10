Во Владимирской области при пожаре в жилом доме погибли двое человек Накануне вечером (9 ноября...

Во Владимирской области при пожаре в жилом доме погибли двое человекНакануне вечером (9 ноября 2023 года) произошел пожар в частном жилом доме в поселке Новый Быт на улице Шоссейная Селивановского района.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, сообщение о возгорании дома в пожарную охрану поступило с большим запозданием, и на момент прибытия пожарных дом уже был полностью охвачен огнём.Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 84 квадратных метров. В результате пожара уничтожена конструкция дома и рядом стоящей хозпстройки.К сожалению, на пожаре обнаружены погибшие женщина 1965 г.р. – предположительно хозяйка дома, и мужчина – личность устанавливается.В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину трагического пожара. Следственными органами по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения погибших.К ликвидации пожара привлекались 8 человек личного состава и 3 единицы техники.Фото: МЧС по Владимирской области