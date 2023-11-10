Во Владимирской области расчистят пять малых рек. Об этом сообщила пресс-служба инспекции в сфере...

Во Владимирской области расчистят пять малых рек.Об этом сообщила пресс-служба инспекции в сфере надзора и охраны животного мира Владимирской области.В Госохотинспекцию поступил ряд запросов от ООО «Проектный институт территориального развития» и ООО «Нордо», которые проводят инженерно-экологические изыскания по объектам:- «Расчистка р. Колокша в границах п. Ставрово Собинского района Владимирской области»;- «Расчистка р. Ундолка в границах города Лакинска и до устья реки в Собинском районе Владимирской области»;- «Расчистка р. Содышка от с. Семеновское до д. Владимировки Собинского района Владимирской области»;- «Расчистка р. Вольга в границах п. Вольгинский и д. Еськино Петушинского района Владимирской области»;- «Расчистка реки Тюряха с водохранилищем (русловым прудом) в черте п. Октябрьский Вязниковского района Владимирской области».Сотрудниками Госохотинспекции произведены обследования участков рек для сбора сведений о животном мире, обитающем на данных территориях.Фото: пресс-служба инспекции в сфере надзора и охраны животного мира Владимирской области.