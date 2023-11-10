Во Владимирской области сорваны сроки благоустройства площади у районного Дома...

Во Владимирской области сорваны сроки благоустройства площади у районного "Дома культуры".Прокуратурой Юрьев-Польского района установлено, что контракт стоимостью свыше 11,6 млн рублей на выполнение работ по благоустройству общественной территории - площади перед зданием МБУК «Районный центр культуры и досуга» должен был быть исполнен к 15 октября. При этом, работы на объекте выполнены лишь на 49 %: не залиты бетонные подпорные стены под клумбы, не устроено крыльцо Дома культуры, не уложены асфальт и плитка.Возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ", внесено представление об устранении нарушений закона.Завершение работ - на контроле прокуратуры района.Фото: https://www.pxfuel.com