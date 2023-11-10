Во Владимирской области за ДТП с двумя погибшими москвича на Гелендвагене приговорили к...

Во Владимирской области за ДТП с двумя погибшими москвича на "Гелендвагене" приговорили к принудительным работам.Киржачским райсудом установлено, что 9 марта текущего года 52-летний житель Москвы двигался на автомобиле марки «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ G500» по автомобильной дороге со стороны деревни Черново в сторону деревни Аленино.На 4 километре указанной дороги, водитель с целью обгона следовавшего впереди автомобиля марки «РЕНО ФЛЮЕНС» выехал на полосу встречного движения не убедившись, что она свободна для совершения маневра. И совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем марки «ФОРД ФОКУС».Автомобиль "ФОРД ФОКУС" отбросило на полосу встречного движения, где произошло еще столкновение - с автомобилем «РЕНО ФЛЮЕНС». В тоге, двум пассажирам «ФОРД ФОКУС» причинены телесные повреждения, от которых они скончались на месте происшествия. сообщила пресс-службы облпрокуратуры.Подсудимый свою вину в совершении указанного преступления, признал полностью, добровольно возместил потерпевшим имущественный ущерб и моральный вред, причиненный в результате преступления, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com