Западный окружной военный суд признал заключённого одной из владимирских колоний виновным в реабилитации нацизма и призывах к террористической деятельности.

Западный окружной военный суд признал заключённого одной из владимирских колоний виновным в реабилитации нацизма и призывах к террористической деятельности. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.Осуждённый родом из Украины, однако ныне является гражданином РФ. В феврале прошлого года он отбывал наказание в исправительном учреждении и публично одобрял действия руководства нацистской Германии и их пособников. Также фигурант призывал к физической ликвидации всех жителей Донбасса и Крыма, которые не согласились с политикой Киева.За совершённые деяния мужчину приговорили к 4 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима.