Во Владимирской области женщина заплатит за удар полицейского по лицу. 1 апреля 2023 года в...

Во Владимирской области женщина заплатит за удар полицейского по лицу.1 апреля 2023 года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» поступило сообщение от жительницы из поселка Нового Ковровского района о том, что сосед с третьего ломится к ней домой с угрозами.Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Ковровский» прибыл на место происшествия в о время как Толокова С.И., которая громко кричала, ругалась с соседями, чем нарушала общественный порядок.Сотрудник полиции сделал ей замечание, указав на совершение ею административного правонарушения, потребовал, чтобы она прекратила совершать противоправные действия. В ответ женщина нанесла ему причинив ему моральный вред и физическую боль, сообщила пресс-служба.В судебном заседании подсудимая согласилась с предъявленным обвинением и была оштрафована на 15 000 рублей.Суд учел наличие малолетнего ребенка, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принесение извинений потерпевшему, состояние здоровья подсудимой.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com