За 2023 г. сотрудники Владимирского филиала сдали более 106 литров крови, что эквивалентно 317 спасенным жизням.

За 2023 г. сотрудники Владимирского филиала сдали более 106 литров крови, что эквивалентно 317 спасенным жизням. В акции участвовали 221 энергетик из Владимира и Иваново.В течение года состоялось 4 потока акции. На Владимирскую ТЭЦ-2 приезжала передвижная станция переливания крови. Персонал из Иваново проходил донацию на Ивановской областной станции переливания крови.Федеральная донорская акция «Мы с тобой одной крови» проходит в 31 городе России по инициативе ПАО «Т Плюс». Во Владимирском филиале мероприятие стало доброй традицией, проводится четвертый год и набирает популярность. Поделиться кровью и спасти чью-то жизнь – почетная миссия для энергетиков.Реклама.