Хрустальный мальчик Арсений из Собинки нуждается в операции Сейчас - о совместном проекте Русфонда...

Хрустальный мальчик Арсений из Собинки нуждается в операцииСейчас - о совместном проекте Русфонда и ГТРК Владимир, и его герое - девятилетнем Арсении из Собинки. У ребенка - тяжелое заболевание, несовершенный остеогенез. Из-за нарушения выработки коллагена у него очень хрупкие кости. Мальчику требуется дорогостоящее лечение. Зрители "Вестей" в силах ему помочь.Арсений Иванов:- Я уж решил, миновала беда. И удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда, прямо под сердце.Стихи очень взрослой "Песни о звёздах" девятилетний Арсений знает наизусть. В этих четырех строчках - вся его жизнь. У малыша - редкое генетическое заболевание. Несовершенный остеогенез. Врожденная хрупкость костей. Таких, как Сеня, врачи называют хрустальными.Мальчик перенес уже шесть переломов, но болезни так и не удалось сломить волю маленького человека - к учебе, творчеству и чему-то большему.Арсений Иванов:- Мне нравится учиться. Я мечтаю стать либо военным, либо спецназом.Местные врачи говорили: это неизлечимо, ничем нельзя помочь. А вот специалисты московской клиники подарили надежду. Назначив препарат для укрепления костной массы. Арсений прошел уже 21 курс. Мальчик хорошо развивается и растет.За последние три года не было ни одного перелома.Светлана Лисова - мама Арсения:- Лечение нам необходимо продолжать, потому что оно нам жизненно необходимо. То есть, без лечения, конечно, у нас был бы ребенок просто на инвалидной коляске. А так он живет, растет, как обычный ребенок, радует нас, ходит в школу самостоятельно.Стоимость лечения - 550 638 рублей. Для помощи Арсению отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом "ДЕТИ" и любую сумму. Например, ДЕТИ 100. Эта сумма спишется с вашего мобильного счета. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи - на сайте Русфонда. Семья благодарит всех, кто уже однажды помог Арсению и еще поможет. Это укрепляет веру в людей и самого мальчишку.Мария Рябова. Алексей Ковалев. "Вести - Владимир"