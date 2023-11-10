Ранее объект принадлежал федеральной собственности.

Казармы рабочих конца 19-го века – объект культурного наследия регионального значения – отдали из федеральной собственности в собственность Гусь-Хрустального. Об этом рассказал депутат Государственной думы Игорь Игошин в соцсетях.Долгое время в одном крыле был комиссариат. В этот период за состоянием здания следило Минобороны. Соседнее же пустовало и потихоньку разрушалось. Но несколько лет назад и военкомат переехал.По словам депутата, в рамках муниципально-частного партнёрства скоро начнётся восстановление памятника культуры. На данный момент идёт процедура переоформления.