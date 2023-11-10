Жителя Селивановского района признали виновным в грабеже с незаконным проникновением в дом и покушении на кражу.

Жителя Селивановского района признали виновным в грабеже с незаконным проникновением в дом и покушении на кражу. Об этом сообщила прокуратуры Владимирской области.Одно из преступлений осужденный совершил в июле 2023 года в деревне Кочергино. Он забрался в незапертую пристройку дома, а после проник в само жилище.Тихо обокрасть дом не получилось. В помещении он наткнулся на пожилую хозяйку, бросил её на кровать и, удерживая под подушкой, приказал показать, где лежат деньги. Испуганная потерпевшая отдала 50 тыс. рублей. Кроме того, злодей забрал даже узелок, в котором лежали 46 рублей мелкими монетками.А чуть раньше подсудимый пробовал украсть мопед в посёлке Первомайском. Его спугнул хозяин транспортного средства.Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии особого режима.