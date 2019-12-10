10.12.2019

2019-12-10 18:05:17

УВД по САО напоминает гражданам о возможности получения государственных услуг

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве напоминает о предоставлении государственных услуг по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации на районном уровне по месту жительства или пребывания гражданина.

Граждане, изъявившие желание пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, лично обращаются с письменными заявлениями о предоставлении государственной услуги в территориальный орган МВД России на районном уровне по месту жительства или по месту пребывания гражданина.

Заявителями являются:

1. Дееспособные и ограниченные в дееспособности граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста.

2. Один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей гражданина, ограниченного в дееспособности, признанного недееспособным, или несовершеннолетнего, достигшего возраста шести лет, обратившийся с заявлением о предоставлении государственной услуги в отношении этого гражданина.

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:

1. Заявление о предоставлении государственной услуги;

2. Документ, удостоверяющий личность:

- Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, - для граждан Российской Федерации, достигших 14-летнего возраста,

- Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста,

- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законодательством Российской Федерации или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства, - для иностранных граждан и лиц без гражданства;

3. Документ, удостоверяющий личность законного представителя, - при подаче заявления о предоставлении государственной услуги законным представителем;

4. Свидетельство об усыновлении (удочерении) - при подаче заявления о предоставлении государственной услуги усыновителем.

5. Документ, подтверждающий установление опеки (попечительства), - при подаче опекуном (попечителем) заявления о предоставлении государственной услуги в отношении лица, находящегося под его опекой (попечительством).

6. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с заверенным переводом на русский язык.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:

1. Недостижение гражданином, подлежащим добровольной государственной дактилоскопической регистрации, возраста шести лет.

2. Предоставление сведений, содержащих недостоверную информацию.

3. Наличие у гражданина на пальцах (ладонях) рук открытых ран или повреждений кожных покровов.

4. Отсутствие дактилоскопической информации о гражданине в информационном массиве добровольной государственной дактилоскопической регистрации - при рассмотрении заявлений о внесении изменений в дактилоскопическую информацию о гражданине, прошедшем добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, или об уничтожении такой информации.

Срок предоставления государственной услуги составляет, при получении дактилоскопической информации о гражданине, не более одного часа с момента регистрации заявления о предоставлении государственной услуги. Какая-либо государственная пошлина по данной государственной услуге не взимается.



Пресс-служба УВД по САО

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